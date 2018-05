El CAC analitzarà les paraules de J. Losantos per dir que es podria bombardejar Catalunya

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) analitzarà les recents declaracions de Federico Jiménez Losantos al seu programa a EsRadio, per dir que es podria bombardejar Catalunya, amb l'objectiu de saber si s'adeqüen o no a la normativa audiovisual. Així ho han confirmat fonts oficials del CAC a l'ACN. "Per descomptat que els podem bombardejar, una altra cosa és que la brossa de govern que tinguem no sigui capaç de demostrar que clar que hi ha avions per bombardejar; una altra cosa és que la casta política prefereixi que es destrueixi Espanya abans d'utilitzar legítimament la força", va dir Losantos. "Que sàpigues 'cocomochito' (en referència a Carles Puigdemont) que Espanya té "70.000 policies, 90.000 guàrdies civils i 50.000 soldats perfectament armats que poden prendre Barcelona, casa teva, i el despatx de 'cocomocho' en cinc minuts". També va titllar els independentistes de "nazis de guarderia".

El CAC ja havia analizat anteriorment les seves declaracions en què proferia amenaces i insults contra Alemanya, després que un tribunal d'aquest país hagués deixat en llibertat Carles Puigdemont i hagués desestimat l'extradició per rebel·lió. Entre d'altres qüestions, el locutor radiofònic va afirmar que hi pot haver "200.000 ostatges alemanys" a Mallorca i va alertar que "a Baviera poden començar a explotar cerveseries".