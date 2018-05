Una de les figures més destacades de la tribuna de convidats va ser Carola Miró, dona de Quim Torra. Miró, mestra d'escola, va estar acompanyada per l'anterior «primera dama» Marcela Topor, l'esposa de Carles Puigdemont. La tribuna també va comptar amb la presència d'expresidents de la Generalitat com Artur mas o José Montilla, d'expresidents del Parlament com Rigol, De Gispert o Benach i de familiars dels presos.