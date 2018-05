La CUP critica Torra: "El principal objectiu no és el diàleg amb l'Estat sinó el dret a l'autodeterminació"

El diputat de la CUP Vidal Aragonès s'ha mostrat crític amb la compareixença des de Berlín del flamant president de la Generalitat, Quim Torra, on s'ha fixat com a "primer objectiu" oferir "diàleg a Rajoy". "El principal objectiu no és el diàleg amb l'Estat sinó exercir el dret a l'autodeterminació. I pensàvem que aquest també era l'objectiu de JxCat, ERC i del proper Govern", ha etzibat Aragonès, que considera que aquesta declaració d'intencions de Torra "és ja una primera renúncia". Igualment, el diputat de la CUP ha lamentat que es digui que la pilota està sobre la teulada de Madrid. "És el poble de Catalunya qui ara ha de fixar les normes i el terreny de joc", ha reflexionat en veu alta Aragonès, que també ha posat dubtes sobre la taula per la confecció del proper Govern i els noms que apareixen a les travesses. "Ahir es parlava d'una República feminista i avui ens trobem amb un executiu autonòmic i patriarcal, amb molt poca presència de dones", ha assenyalat el diputat de la CUP.



Torra rep crítiques per totes bandes



I tampoc han faltat les crítiques dels anticapitalistes a Torra per la defensa aferrissada "del seu europeisme" des de la capital Alemanya i al costat de Puigdemont. "Aquest esforç per justificar-se és inútil. Si algú pensa que el dret a l'autodeterminació es reconeixerà a la UE va equivocat", ha comentat Vidal Aragonès. "Aquest dret vindrà amb l'exercici d'autoorganització del nostre poble, i recordem que avui és la efemèride del 15 de maig", ha ressaltat el diputat de la CUP. "Per tant, el senyor Torra ens va dir ahir que aixequéssim targeta vermella i avui ja l'alcem. I no es tracta d'una targeta, sinó d'una bandera vermella de compromís", ha puntualitzat Aragonès, que ha preguntat una vegada més a JxCat i a ERC: "Algú ens haurà de dir si el que vindrà a fer el Govern de Torra és gestionar una autonomia o construir una República", ha qüestionat el diputat cupaire.

"Si aquest Govern fa només autonomisme i consolidar el model neoliberal no ens preocuparia que només durés uns mesos i no una legislatura de quatre anys", ha volgut deixar clar Aragonès, que també ha exigit que es concreti d'una vegada la proposta de l'Assemblea d'Electes. Paral·lelament, des de la CUP s'ha reivindicat igualment que no s'ha de separar "la lluita nacional de la lluita social" i que un dels cavalls de batalla a Catalunya és aquest 20% de la població que està per sota de llindar de pobresa. "Cal desenvolupar normatives progressistes i polítiques redistributives", ha manifestat Aragonès, que ha criticat que serveis bàsics com l'aigua, el gas, l'electricitat o les infraestructures segueixin estant en mans d'empreses "que només busquen el seu benefici i que han demostrat el seu boicot al procés català". "La repressió ni va començar amb el 155 ni acabarà amb la derogació d'aquest article", ha conclòs el diputat de la CUP.