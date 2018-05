Detingut de nou l'«estafador català de l'amor»

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home acusat d'estafar 17 dones, Albert Cavallé, arran d'una nova denúncia que ha estat presentada a la comissaria d'Horta de Barcelona.

Segons han informat els Mossos, l'acusat ha estat detingut avui quan es trobava a la Ciutat de la Justícia, on ha de comparèixer setmanalment per ordre del jutge.

El detingut serà traslladat als calabossos de les Corts en les pròximes hores, segons ha indicat la policia catalana, i passarà a disposició judicial demà, 16 de maig.

Albert Cavallé va ser detingut per la Guàrdia Urbana la setmana passada, el 6 de maig, per no presentar-se a una citació judicial per un dels múltiples processos que té oberts, i va ser posat en llibertat provisional després d'acollir al seu dret a no declarar davant el jutge.

La Guàrdia Urbana el va detenir arran d'una ordre de recerca i captura dictada pel titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.

El detingut, de 36 anys, acumula fins a 17 denúncies, que es troben en curs en diferents jutjats, per estafar dones amb les que contactava a través d'Internet i després seduïa gràcies al seu aspecte físic i simpatia.