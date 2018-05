Divuit ferits en enfonsar-se una graderia durant una entrevista de Risto Mejide a Iniesta

Divuit persones han quedat ferides lleus, dues d'elles menors, en ensorrar-se la grada d'un plató de la productora Mediaset al camp de futbol Satalia de Barcelona per rodar un capítol del programa "Chester" de Cuatro, en què Risto Mejide entrevistava el futbolista Andrés Iniesta.



Segons han informat fonts municipals, l'accident ha ocorregut poc després de les 12:00 hores d'avui quan, per causes que s'investiguen, s'ha ensorrat una grada que la productora havia instal·lat per ubicar el públic del programa.



En el sinistre han quedat ferides onze persones que han estat traslladades a diferents centres sanitaris, cap d'elles de gravetat. A més, set persones més han estat ateses pels serveis mèdics al mateix lloc dels fets, però no han estat traslladades a un centre hospitalari, segons el balanç facilitat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Fonts del FC Barcelona han confirmat que, quan ha succeït l'accident, estava sent entrevistat al plató de "Chester" el futbolista Andrés Iniesta, qui ha sortit il·lès del sinistre i només ha patit un "petit ensurt".



La Guàrdia Urbana de Barcelona ha precintat el camp de futbol Satalia, situat al barri del Poble Sec, per retirar l'estructura sinistrada i recollir indicis que permetin descobrir les causes de l'accident.



Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà diligències informatives per descobrir les causes de l'accident ocorregut al camp de futbol, de titularitat municipal.



El sinistre ha mobilitzat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del SEM.



En un tuit, Andrés Iniesta ha desitjat que tots els ferits es recuperin aviat.



Después del susto que nos hemos llevado todos esta mañana, quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que estábamos hoy allí y esperar que los heridos se recuperen lo antes posible. Un abrazo a todos. @Chester_cuatro — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 15 de mayo de 2018

Agradecemos a cuerpos de seguridad, servicio de ambulancia y bomberos de Barcelona la atención inmediata a los heridos leves en su primer diagnóstico que ha ocasionado la caída de una grada del público durante el rodaje de una edición de @Chester_cuatro — Mediaset España (@mediasetcom) 15 de mayo de 2018

A través del mateix canal, Risto Mejide ha afirmat que per respecte als ferits ha esborrat totes les publicacions que havia penjat en les xarxes socials sobre la gravació d'avui del seu programa i ha afegit: "l'important és que es recuperin com més aviat millor".Minuts més tard, Mediaset ha fet un altre tuit en què ha agraït "a cossos de seguretat, serveis d'ambulància i bombers de Barcelona l'atenció immediata als ferits lleus en el seu primer diagnòstic que ha ocasionat la caiguda d'una grada del públic durant el rodatge d'una edició del programa Chester"