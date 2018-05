Iceta exigeix respecte a la llei i evitar la fractura

El líder del grup PSC-Units, Miquel Iceta, va exigir a Quim Torra, que respecti el marc legal vigent, eviti la «fractura» i iniciï un diàleg amb l'Estat per abordar qüestions com la millora del finançament o la llista de 45 peticions de la Generalitat.

En la seva intervenció al Parlament, Iceta va deixar clar que el seu partit «respectarà la legitimitat del president, sempre que el seu exercici es produeixi en el marc legal vigent».

Per això, va preguntar a Torra si, com a president, «respectarà el marc legal vigent»; si serà «capaç d'assumir que Catalunya està formada per tots els ciutadans de Catalunya, també els que parlen castellà o se senten espanyols»; quina serà la seva contribució a «evitar la fractura i recosir la societat»; i si establirà un diàleg amb les institucions de l'Estat.

El líder dels socialistes catalans li va advertir que «ni procés constituent ni projecte de constitució catalana tenen cabuda en el marc legal» i, rememorant «l'experiència de la passada legislatura», va suggerir que «no voldria que la seva presidència fos la zona zero de les institucions d'autogovern» o les «arrasés».