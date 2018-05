Arrimadas: «No serà president de tots ni aconseguirà la independència»

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va indicar ahir que el candidat de JxC, Quim Torra, «representa el passat» a l'Europa del segle XXI amb el seu discurs «identitari i excloent», que defensa la «xenofòbia», i va alertar que no pretén «recuperar» la institucions catalanes, sinó «carregar-se-les» amb el seu anunci de crear el «consell de la república», l'«assemblea d'electes» i amb la seva insistència que el president «legítim» és Carles Puigdemont, un «fugat de la justícia» després de donar un «cop d'Estat». «Vostè no serà president de tots ni aconseguirà la independència», va replicar.

Durant la seva intervenció, Arrimadas va criticar articles de l'ara ja president de la Generalitat, ja que, a parer seu, denoten que és una persona «la ideologia de la qual queda clara» en aquests, en defensar la «xenofòbia, la identitat excloent i el populisme».

«El que vostè representa és passat, és anacrònic en l'Europa del segle XXI», li va etzibar la també portaveu nacional de Ciutadans al candidat i, en aquest sentit, va advertir que la lluita contra aquesta «nacionalisme excloent» no és una «opció» sinó una «obligació».

Arrimadas també es va mostrar convençuda que Quim Torra «no serà el president de tots els catalans» atès el seu perfil i el seu programa de govern anunciat durant la investidura, però va assegurar que tampoc aconseguirà la independència.

Durant la seva intervenció en el torn de rèplica, Arrimadas va recriminar a les formacions independentistes que obviïn la «fractura social» a Catalunya provocada pel procés sobiranista. «Com veuran la fractura social si no ens veuen a nosaltres, si no veuen mitja Catalunya, si volen construir un parlament només per a vostès?»,va preguntar la també portaveu de Ciutadans.