Puigdemont assegura que Torra prendrà les decisions sota la seva pròpia responsabilitat

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que el seu successor a l'executiu, Quim Torra, prendrà les decisions del Govern sota la seva pròpia responsabilitat. En una roda de premsa conjunta des de Berlín (Alemanya), després d'una reunió de poc més de mitja hora dels dos dirigents de JxCat, Puigdemont ha reiterat que Torra decidirà sobre les atribucions que pertanyin a l'executiu que ell presideix, és a dir, el "Govern a l'interior", a Sant Jaume. El líder de JxCat manté que el Consell de la República -que ell vol encapçalar- sigui l'estructura del "Govern a l'exterior". D'altra banda, Puigdemont ha afirmat que l'objectiu és esgotar els quatre anys de legislatura i no realitzar eleccions anticipades: "Seria la millor senyal que les coses agafen la via de la democràcia", ha subratllat.

Puigdemont -que ha parlat en anglès en la seva primera intervenció, i ha respost les preguntes de la premsa també en català i castellà- ha agraït que Torra hagi acceptat la responsabilitat que li ha encomanat, i ha reconegut que no era "fàcil" per a ningú. Així mateix, el cap de files de JxCat ha destacat que el nou president del Govern hagi demanat diàleg al president espanyol, Mariano Rajoy, des del minut zero del seu mandat: "Espero que Rajoy i la coalició del 155 acceptin aquesta oferta per iniciar les converses, i iniciar un diàleg per trobar una solució política en aquest conflicte que és polític", ha subratllat.

Puigdemont ha insistit que la responsabilitat de recuperar les institucions està en "molt bones mans" -en referència a Torra-, i ha asseverat que en els propers dies s'elegirà un Govern "fort i nou" amb la responsabilitat de començar "immediatament" la tasca. En aquesta línia, el 130è president ha constatat que una de les primeres prioritats del gabinet de Torra serà recuperar els "danys causats" per l'aplicació de l'article 155.



La pilota és a Madrid



En coherència amb la intervenció inicial de Torra, el seu antecessor a Sant Jaume també ha remarcat que la pilota és a la teulada de l'Estat, a l'espera que la Moncloa anunciï "quan i on" es retirarà el 155. "Hem de treballar immediatament, no tenim temps per esperar", ha argumentat Puigdemont. A més, el president destituït ha manifestat que el govern espanyol té una "oportunitat" per demostrar que respecta el resultat del 21-D davant la mirada d'Europa, i que entén que "l'única possibilitat" passa per acceptar i reconèixer l'altre, i iniciar un "diàleg polític".

Per donar suport a Torra, i després de les crítiques que ha rebut el 131è president del Govern, Puigdemont ha remarcat que el nou cap de l'executiu governarà per tots els catalans: "Ho demostrarà amb les seves polítiques", ha justificat. Com a exemple, ha situat la comissió d'investigació de l'aplicació del 155, una mesura que segons Puigdemont beneficiarà el conjunt de la societat catalana.

Puigdemont ha afirmat que Torra pot comptar amb ell: "Sap que m'hi tindrà". Finalment, el president destituït ha conclòs que fos el propi Torra el president de la Generalitat, o bé Jordi Turull, Jordi Sànchez, o bé ell, tirarien endavant el mateix programa electoral, votat pels catalans i aprovat pel Parlament.