Quim Torra i Teresa Jordà: vells enemics al mateix Govern

La política dona moltes voltes: els dimarts al matí, en les reunions del Consell Executiu, el nou president de la Generalitat, Quim Torra, s'asseurà a la mateixa taula rodona que la diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà, exalcaldessa de Ripoll. Cridada, tal com va avançar Diari de Girona, a ser la nova consellera d'Agricultura –extrem que confirmava el veterà dirigent d'Esquerra Joan Tardà– en la precampanya de les eleccions espanyoles del novembre de 2011, Jordà va protagonitzar un combat polític a mata-degolla amb Torra per encapçalar la llista d'ERC a la província. Aleshores Oriol Junqueras tot just acabava d'arribar a la presidència del partit de Macià i Companys i apostava per qui serà el 131è. president de la Generalitat, que estava vinculat a Reagrupament (RCat), formació que va néixer com a corrent crític amb la direcció que lideraven Josep Lluís Carod-Rovira i Joan Puigcercós de la mà de l'excalcalde de Puigcerdà i exconseller del primer tripartit Joan Carretero, el que va comparar el govern de Pasqual Maragall amb el Dragon Khan, la muntanya russa emblema de Port Aventura. RCat, finalment, es va constituir com a partit i Junqueras va plantejar una coalició entre republicans i reagrupats per a les generals d'aquell 20-N, que va estar a punt de fer aigües perquè la direcció d'ERC a Girona va impedir que Quim Torra fos, finalment, el cap de llista a la circumscripció. Va guanyar Jordà, a qui Carles Bonaventura, coordinador de RCat a Girona, situava entre els «responsables dels mals resultats que el partit [ERC]» havia obtingut en convocatòries electorals prèvies.

Revés a Junqueras

La victòria de Jordà sobre Torra va ser interpretada com el primer revés a l'ERC d'Oriol Junqueras, que havia pactat amb Reagrupament que el cap de llista fos el, des d'ahir, president investit. Junqueras veia en Torra el candidat ideal per fer créixer ERC a la província al tractar-se d'una persona molt lligada a la societat civil. Així mateix, observava en la figura de qui serà el nou Molt Honorable una oportunitat per difondre el missatge de renovació d'ERC. Junqueras volia trencar amb l'antiga direcció. El 20-N de 2011 Jordà va mantenir el diputat que Esquerra havia aconseguit en les eleccions del 2008, un resultat que va situar el partit com a tercera força a la província, per darrere del PSC i de CiU. Transcorreguts sis anys i mig d'aquell episodi, l'exalcaldessa de Ripoll serà consellera de Torra. Molt activa al Twitter, Jordà ahir no va piular.