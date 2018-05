Rajoy "Ni hi va haver república ni n'hi haurà"

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha advertit aquest dimarts a Carles Puigdemont ja Quim Torra que a Catalunya "només pot haver-hi un president, una sola legalitat i unes úniques institucions vàlides, que són les que estableixen la Constitució i l'Estatut d'autonomia ". "Ni hi va haver independència, ni hi va haver república ni n' hi haurà i espero que tothom actuï amb sentit comú", ha emfatitzat.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa a Sofia amb el primer ministre de la República de Bulgària, Boyko Borissov, poc després que l'expresident català Carles Puigdemont i el nou president de la Generalitat, Quim Torra, hagin sol·licitat en una compareixença des Berlín que es posi "dia i hora" per iniciar "un diàleg sense condicions" i "trobar una solució política al conflicte". També han sol·licitat posar fi al control dels comptes catalanes.

Precisament, aquest mateix dimarts Rajoy i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han apostat per "reforçar" el seu acord polític per defensar l'ordre constitucional i oferir una resposta "pactada i proporcional" contra qualsevol "intent" de posar en marxa estructures polítiques diferents a les recollides en la Constitució i l'Estatut.

A més, han acordat que aquesta vigilància en el compliment de la legalitat es faci extensiva al pressupost de la Generalitat per garantir que no es dediquen fons públics al projecte secessionista.

Rajoy ha afirmat que ha ofert un acord a Pedro Sánchez per seguir treballant de manera conjunta com han fet fins ara amb el 155 i ha dit que espera els que defensen la unitat de la nació, la Constitució espanyola i l'Estat de Dret segueixin "junts ". "La unitat és un valor molt important i faré el que estigui a la meva mà per preservar-", ha dit.

El president del Govern ha assenyalat que el que vol és que es recuperi la normalitat a Catalunya i ha rebutjat parlar de quines línies vermelles s'han de produir per aplicar un altre 155 a Catalunya. Segons ha dit, la llei l'ha de complir tothom ia Catalunya "només pot haver-hi un president, una sola legalitat i unes úniques institucions vàlides, que són les que estableixen la Constitució i l'Estatut d'autonomia".