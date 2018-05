Rajoy ofereix «entesa» a Torra però l'avisa que farà que compleixi la llei

El president del Govern, Mariano Rajoy, va oferir ahir «entesa i concòrdia» a Quim Torra un cop fos investit president de la Generalitat, però el va avisar que garantirà que en tot moment compleixi la llei i la Constitució. Rajoy va llançar aquest missatge a Torra, va demanar «mesura» davant la nova situació i, en al·lusió a Ciutadans, va defensar aparcar ara l' «ansietat», en declaracions als periodistes després de presidir a Segòvia l'acte de lliurament de les grans creus d'Alfons X el Savi.

El cap de l'Executiu va reiterar que el que havia escoltat del futur president no li agradava, però que el jutjarà pels seus fets. Va assenyalar que apostarà per «l'entesa i per la concòrdia». « Però de la mateixa manera que dic això, i ho dic perquè ho sento, jo garanteixo que la llei, la Constitució espanyola i la resta de l'ordenament jurídic es complirà. I crec que és bo –va precisar– perquè ningú se senti enganyat que faci aquesta afirmació». Rajoy va reconèixer que el moment actual no és fàcil i va fer una apel·lació a la mesura, a la tranquil·litat i «a deixar d'un costat l'ansietat».

De forma simultània a la declaració de Rajoy es va conèixer que avui es reunirà en el Palau de la Moncloa amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i que estava també a l'espera de la resposta del president de Ciutadans, Albert Rivera, per fixar amb ell una altra reunió. Finalment, serà dijous que ve, després de la tornada de Rajoy d'una visita oficial a Bulgària.

En la seva intervenció a l'acte de Segòvia, Rajoy no es va referir directament a la investidura de Torra però va al·ludir al llegat d'Alfons X el Savi per ressaltar el valor de la pluralitat, l'entesa i la convivència que ha fet avançar a Espanya al llarg dels segles.



«Una resposta política»

Mentrestant, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, demanarà a Rajoy una «resposta política» al nou escenari obert a Catalunya després de la investidura de Quim Torra i li renovarà el seu suport per tornar a activar l'article 155 si el nou president incompleix la legalitat constitucional. Així ho va assenyalar el secretari d'Organització dels socialistes, José Luis Ábalos.