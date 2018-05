Restitució simbòlica de Rull, Turull i Puig

El president electe de la Generalitat, Quim Torra, prepara ja un Govern de JxCat i ERC en el qual preveu restituir simbòlicament els consellers cessats Lluís Puig (a Bèlgica), Jordi Turull i Josep Rull (tots dos a presó), i amb Elsa Artadi i Pere Aragonès com a figures de més pes.

Fonts de JxCat van admetre, en tot cas, que serà un gest «simbòlic» inicial, que tindrà previsiblement poc recorregut un cop sigui impugnat pel Govern central.

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, serà un dels noms forts en el Govern i en principi podria assumir la cartera d'Empresa, si bé encara està pendent de saber el dibuix final de l'organigrama, en el qual ha sonat també com a possible titular de Presidència o Governació.

Laura Borràs, Damià Calvet

Pel que fa a les altres dues carteres, la diputada i exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, es perfila per a Cultura prenent el relleu de Lluís Puig, i el director de l'Incasòl Damià Calvet, com a màxim responsable de Territori, en substitució de Rull.

Un dels valors amb més projecció del PDeCAT, el diputat i alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, podria ingressar en el Govern en la cartera de Governació si no cau en mans d'Artadi.

Buch i El Homrani

Diverses fonts consultades coincideixen a situar l'expresident de l'Associació Catalana de Municipis i exalcalde de Premià de Mar (Maresme), Miquel Buch, com a nou conseller d'Interior. Dels consellers que seran designats a proposta d'ERC, ja n'hi ha tres que estan totalment confirmats: Pere Aragonès (vicepresident i conseller d'Economia), Ester Capella (Justícia) i Teresa Jordà (Agricultura), mentre que es perfila també el diputat Chakir El Homrani com a conseller de Treball i Afers Socials.

Per cobrir les conselleries d'Ensenyament el nom que més circula a ERC és el de Mònica Palacín, mentre que David Elvira o Joan Ignasi Elena poden acabar assumint la cartera de Salut. Pel que fa a Exteriors, el nom encara segueix obert.