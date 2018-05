Sabrià vol impulsar un «front democràtic» contra la repressió

L'actual líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va demanar ahir impulsar des del nou Govern «un diàleg de país» i un «front democràtic» que tingui com a finalitat «lluitar contra la repressió» de l'Estat i revertir els efectes de l'article 155 en les institucions catalanes. Sabrià va començar la seva intervenció en el ple d'investidura de Quim Torra parlant en set idiomes, «dels molts que es parlen cada dia en els nostres carrers» per reivindicar, va dir, «la diversitat i riquesa d'aquest país» perquè «som un poble de pobles, una nació en la qual hi caben tots, i en aquest país són catalans tots aquells que viuen i desitgen formar part de Catalunya». En al·lusió al debat sobre els articles del candidat Quim Torra, el portaveu republicà es va desmarcar, en aquest sentit, de qualsevol posicionament «etnicista» o «supremacista», i va recalcar que «la diversitat ens fa rics com a societat i ens engrandeix com a poble i ens fa més forts al camí de la llibertat».