Torra: "Tota la meva família està apuntada als CDR"

El president de la Generalitat electe, Quim Torra, ha afirmat avui que, si es reuneix amb el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, li demanarà "respecte pel dret a l'autodeterminació" de Catalunya, mentre ha opinat que l'octubre passat s'hauria d'haver "proclamat la república i defensar-la".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra ha asseverat que planteja en aquesta legislatura diàleg amb el Govern central, i ha explicat que "un cop assegut a la taula amb Rajoy parlarem de tot, i el primer que demanaré és respecte al dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya ".

"La gran oportunitat era el 10 d'octubre"

va deixar en suspens una declaració d'independència per obrir un període de negociació, encara que després sí que es va aprovar al Parlament una declaració unilateral d'independència el dia 27 del mateix mes. Així, en ser preguntat per si lamenta que Puigdemont no hagués declarat la independència després de l'1-O, ha respost que sí, que la "gran oportunitat era el 10 d'octubre", i que s'havia d'haver "proclamat la república, defensar-la i que ningú se n'anés del país ". En tot cas, ha dit que cal aprendre lliçons del passat i que caldrà buscar "una altra finestra d'oportunitat que haurem de saber crear" a través d'una estratègia que ha d'anar construint el sobiranisme, "entre tots", sense més concrecions. "Si ens mantenim a les nostres posicions, no cedim i seguim avançant, no tenim por i continuem ferms, acababarà bé, hem de guanyar". A l'espera que es concreti la seva presa de possessió, que creu que vol organitzar el Govern espanyol, Torra ha dit que li agradaria que fos un acte "íntim i discret", que serveixi per "demostrar la situació excepcional i de tristesa que vivim", pels polítics presos. Ha asseverat que ningú del Govern ni els líders dels principals partits nacionals li ha cridat per felicitar-lo, tampoc l'alcaldessa de Barcelona, ??Ada Colau, però ha tret ferro a l'assumpte: "Em sembla que no tenen el meu telèfon", ha comentat. Torra vol que el procés sobiranista actuï en tres nivells Preguntat si des del càrrec de president desobeirà per aconseguir els seus objectius, ha insistit que "obeirà al Parlament i al poble de Catalunya". Torra ha garantit que restituirà la xarxa d'oficines exteriors desmantellada a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i que "plantarà batalla" davant la "anul·lació absolutament il·legal" del Diplocat. D'altra banda, el president electe de la Generalitat ha explicat que perfilarà el Govern amb el líder d'JxCat, Carles Puigdemont, que "té molt a dir" i en què oferirà als exconsellers cessats la seva restitució, alhora que visitarà els polítics presos, si pot ser aquesta mateixa setmana. Així ho ha explicat Torra en una entrevista a Catalunya Ràdio, poc abans de viatjar a Berlín per mantenir una reunió amb Puigdemont per discutir el Govern i el pla per a la legislatura, el dia després de la seva investidura. Torra ha explicat que per seguir amb el procés sobiranista s'actuarà en tres nivells: l' "Espai lliure d'Europa" (amb participació de Puigdemont i els que considera "exiliats"), les institucions catalanes -Govern, Parlament i una "assemblea d'electes "- i la ciutadania, involucrada en un" procés constituent ", i alhora ha revelat que té" tota la família apuntada al CDR ". En tot cas, Torra ha remarcat:, no tenim por i continuem ferms, acababarà bé, hem de guanyar". El president electe ha qüestionat la decisió del seu predecessor, Carles Puigdemont, quan el passat 10 d'octubre, encara que després sí que es va aprovar al Parlament una declaració unilateral d'independència el dia 27 del mateix mes.

Torra ha explicat que es va col·legiar com a advocat per poder visitar els polítics presos -als quals ha qualificat de "ostatges catalans" -, cosa que ja va fer fa unes setmanes però que vol repetir ara en la seva condició de president de la Generalitat "com més aviat millor ":" Intentaré que sigui aquesta setmana ", ha dit.

No ha concretat si la presa de possessió serà demà perquè "estan a l'espera" que el Rei signi la seva investidura, el que no ha posat en dubte que farà, perquè creu que l'Estat va a "complir la llei".

Ha dit que coneix algun cas, com el de l'exconseller Joaquim Forn, que ja ha deixat clar que no vol repetir, però no té informació concreta sobre la resta: "Si accepten seria un gran honor. Els hi proposarem segur i si accepten seran consellers ", ha assegurat.

Ha asseverat que anirà a Berlín "les vegades que siguin necessàries" per parlar amb Puigdemont, encara que ha subratllat: "Les decisions les prendré jo".

Quim Torra no només vol anar a veure els polítics presos sinó els "exiliats a Brussel·les, Suïssa i Escòcia", en al·lusió a Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira, Anna Gabriel i Clara Ponsatí.