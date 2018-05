Albert Rivera demana a La Moncloa que «rectifiqui» i aporti «solucions»

El president de Cs, Albert Rivera, considera que marxar corrent de Catalunya i deixar «desemparats» els catalans no separatistes no és la solució i, ahir, va anunciar que demanarà al president Mariano Rajoy «solucions» i que «rectifiqui». Rivera ho va manifestar a Madrid, en ser preguntat per la situació a Catalunya després de la reunió entre Rajoy i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. El president espanyol aspira a aconseguir, dijous, quan es reunirà amb Rivera, tancar un pacte «de tres» que mostri la unitat dels constitucionalistes. El líder de Cs avisa que anirà a La Moncloa «a proposar solucions» i no només a «demanar coses òbvies». «Li demanarem a Rajoy que rectifiqui i controli els comptes públics», diu Rivera, que retreu al Govern que permetés el vot delegat de Puigdemont en la investidura.