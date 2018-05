Catalá diu que els tribunals espanyols poden «corregir l'error de forma» de l'euroordre

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, diu que si els tribunals espanyols consideren que es pot "corregir l'error de forma" de l'euroodre contra els consellers destituïts Antoni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret ho posaran en coneixement del tribunal belga. Segons han explicat els advocats dels consellers, la justícia belga ha denegat l'extradició de tots tres i ha al·legat que hi havia "irregularitats" a la petició emesa per Llarena. Bàsicament, perquè l'ordre de detenció a nivell europeu no s'acompanyava de la necessària ordre prèvia de detenció també a nivell estatal. Tot i aquest comentari, el ministre ha dit que "respecten" la decisió del tribunal belga com fan "amb totes les decisions". "Com totes, ens agradin més o menys, les acatem des del respecte a la independència judicial", ha dit. Catalá també ha insistit que el mecanisme de l'euroordre ´´es "purament judicial" i que els govern no participen de la seva tramitació.

Aquest dimecres, el tribunal belga ha denegat l'extradició dels tres consellers destituïts que viuen en aquest país. La defensa va al·legar un precedent, el cas 'Bob-Dogi', que requereix que una ordre europea de detenció ha d'anar acompanyada necessàriament d'una ordre prèvia de detenció a nivell estatal. Segons l'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, quan el jutge Llarena va retirar la primera euroordre (emesa per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela al novembre) no es va adonar que això suposava retirar també les ordres nacionals que justificaven aquella primera euroordre. Segons els advocats, la fiscalia de Brussel·les va alertar la justícia espanyola de l'error, però aquesta no va rectificar.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá ha assegurat que si els tribunals espanyols "pensen que es pot corregir l'error de forma" ho posaran en coneixement del tribunal belga. En conèixer la decisió, fonts de la Sala Penal (de la que és part Llarena) també han reaccionat a la decisió. Han acusat el tribunal belga "d'absència de compromís" amb la justícia espanyola i li recorden que en la interlocutòria de processament, dictada el 21 de març, ja es ratifica l'ordre d'entrada a la presó.

"Plena disposició a dialogar"

D'altra banda, el ministre també ha dit que l'elecció de Quim Torra com a president entra "dins la normalitat democràtica" i que espera que això continuï amb la designació d'un Govern. "Confio que es respectin les vies democràtiques, la Constitució i l'Estatut", ha dit. A més, ha dit que el govern d'Espanya tindrà "plena disposició a dialogar i resoldre problemes dels catalans", ara bé, sempre d'una posició "de respecte amb la legalitat".