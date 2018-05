La CUP recorda que «l'objectiu» és l'autodeterminació i no el diàleg amb Rajoy

El diputat de la CUP Vidal Aragonès es va mostrar crític amb la compareixença des de Berlín del president de la Generalitat, Quim Torra, on es va fixar com a «primer objectiu» oferir «diàleg a Rajoy». «El principal objectiu no és el diàleg amb l'Estat sinó exercir el dret a l'autodeterminació. I pensàvem que aquest també era l'objectiu de JxCat, ERC i del proper Govern», va etzibar Aragonès, que considera que aquesta declaració d'intencions de Torra «és ja una primera renúncia».

Pel que fa a CatECP, la seva portaveu, Elisenda Alamany, va criticar que Torra hagi viatjat a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont, abans d'haver-se reunit amb entitats socials que s'han mobilitzat en els últims mesos.

Per altra banda, el president de la Junta de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera, va mostrar la seva «preocupació» per la investidura de Torra i va demanar a les «forces polítiques constitucionals» que mantinguin la unitat de criteri demostrada fins al moment. El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, va afirmar que el recentment investit president «empitjora Puigdemont», la qual cosa «semblava difícil», i va advertir: «(Ara) estem pitjor que l'1-O»

En canvi, el portaveu del Govern Basc, Josu Erkoreka, va criticar la proposta de Ciutadans perquè es prolongui l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i va reclamar que una vegada que es formi el nou Executiu de la Generalitat de Catalunya s'aixequi aquest article.