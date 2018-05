Divuit ferits en caure una grada durant una entrevista a Iniesta

Divuit persones van quedar ferides lleus després de trencar-se al migdia una grada desmuntable al camp de la Satalia, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els fets es van produir cap a les dotze del migdia mentre es gravava una entrevista que feia Risto Mejide al futbolista del Barça Andrés Iniesta per a una nova edició del programa Viajando con Chester. Segons va explicar l'Ajuntament de Barcelona, la grada havia estat muntada per la productora i no pertanyia al camp de la Satalia. Entre els ferits, la majoria per contusions, hi ha dos menors. Segons va detallar l'Ajuntament de la capital catalana, dotze dels afectats van ser traslladats a diferents equipaments sanitaris i la resta van ser atesos al mateix lloc dels fets. Cap d'ells presentava ferides de gravetat.



Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions del 080 i del SEM. Els Bombers de Barcelona van revisar l'estructura afectada i el camp va quedar precintat. Per la seva banda, l'Ajuntament ha obert diligències per esbrinar les circumstàncies dels fets.



Gerard Roig, una de les persones que participava com a públic en el programa de televisió, va explicar que estaven asseguts a la grada i que de cop van notar que es movia i que l'estructura començava a caure. «Ha arribat un moment en què m'he aixecat i he saltat a la gespa. Els que estaven a l'altra banda han caigut en efecte dòmino», va explicar. Aquest testimoni va assenyalar que havia estat un «bon ensurt», sobretot perquè hi havia infants. El rodatge del programa va quedar immediatament suspès.



Mediaset, el grup de Cuatro i Telecinco, on s'emet el programa de Risto Mejide, va lamentar per Twitter els fets i va desitjar als ferits una ràpida recuperació. També va agrair als cossos de seguretat, les ambulàncies i els Bombers de Barcelona l'atenció «immediata» als ferits. Risto Mejide va destacar la importància que els ferits es recuperin el més aviat possible i va traslladar una abraçada a ells i a les seves famílies.





Por respeto a los heridos he borrado todas las publicaciones que había puesto sobre la grabación de hoy. Lo importante es que se recuperen lo antes posible. Un abrazo a ellos y a sus familias. @Chester_cuatro — Risto Mejide (@ristomejide) 15 de mayo de 2018



Missatge d'Iniesta

Después del susto que nos hemos llevado todos esta mañana, quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que estábamos hoy allí y esperar que los heridos se recuperen lo antes posible. Un abrazo a todos. @Chester_cuatro — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 15 de mayo de 2018



Per part seva, Iniesta va enviar un missatge de suport a tots els afectats mitjançant les xarxes socials. «Després de l'ensurt que ens hem emportat aquest matí, vull enviar un missatge de suport i ànims a tots els que érem allà i esperar que els ferits es recuperin com més aviat millor», va escriure el futbolista a Twitter.Fonts del FC Barcelona van confirmar que, quan va tenir lloc l'accident, Iniesta estava sent entrevistat per Mejide i va sortir il·lès del sinistre, i que tan sols va patir un «petit ensurt».