Els xefs catalans promocionen els productes del territori

Els xefs catalans més reconeguts han participat en un vídeo que es projectarà a nivell internacional per mostrar el potencial dels productes del país. En total, hi apareixen tretze cuiners que sumen 26 estrelles Michelin, entre ells Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig o Paco Pérez. El vídeo porta l'etiqueta #CatalanFood i ha estat produït pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, a través de Prodeca, que projectarà les imatges d'aquesta gravació en els seus actes internacionals. Cada un dels cuiners s´ha associat a un producte agroalimentari català, del qual parlen en vídeos individuals d´un minut cada un i en una versió conjunta de 5 minuts que resumeix les excel·lències d´alguns dels productes més exportats i valorats de Catalunya.

En el vídeo, Carles Gaig (Gaig, Barcelona) per qui el camp català "és un petit continent, amb una gran riquesa paisatgística i diversitat" parla de carn de vedella i aviram; Eduard Xatruch (Compartir, Cadaqués, i Disfrutar, Barcelona) ho fa sobre l´oli d'oliva "que ens ha marcat la nostra cultura i que deixa sorpresa la gent de fora per la seva xispa"; Joan i Pitu Roca (El Celler de Can Roca, Girona), lloen respectivament el xai i els vins del territori; Jordi Cruz (ABaC, Barcelona), destaca el treball comú que "realitzem xefs i productors, per exemple en el cas de la fruita"; la set estrelles Michelin Carme Ruscalleda, parla dels llegums i la "mongeta del ganxet, el nostre caviar blanc", i Sergio i Javier Torres (Dos Cielos, Barcelona) ho fan sobre la increïble varietat de formatges del territori català.

Amb un al·legat al "plaer indiscutible de prendre l'aperitiu amb uns musclos a peu de platja" ens parla de peix el cinc estrelles Michelin Paco Pérez (Miramar, Llançà)"; Fina Puigdevall (Les Cols, Olot), relata les bondats del clima "per a l'assecat final dels nostres increïbles embotits"; per en Nandu Jubany (Can Jubany, Calldetenes) el porc local és protagonista, i el pastisser Christian Escribà, parla de la tradició i l'ús catalans de la xocolata en la creació de "pastissos, gelats, bombons i mil postres més".

El que va ser millor restaurant del món durant cinc anys segons The World´s 50 Best Restaurants, El Bulli, també participa a #CatalanFood. El seu sumiller, Ferran Centelles, ara a elBullifoundation, realça la versatilitat del cava català, i el seu xef, Ferran Adrià, fa de la part el tot amb un al·legat del pa amb tomàquet: "el plat que millor representa a Catalunya a nivell gastronòmic. Bàsic i espectacular; fàcil i complex. Cada català té la seva versió. És màgic".

#CatalanFood s'inclou com una de les propostes del Pla de Gastronomia de Catalunya en l´àmbit d´internacionalització i que persegueix millorar qualitativament la presència de productes agroalimentaris a l'estranger i es projectarà a fires internacionals, missions comercials i altres ocasions d´internacionalització dels productes i empreses agroalimentàries catalanes.

El Departament ha assenyalat que el vídeo servirà per visualitzar el rebost de Catalunya, on excel·leixen diferents categories de producte degut a un paisatge i unes condicions meteorològiques molt diverses, i també per mostrar com el potencial productiu i industrial nodreix una de les gastronomies més potents en l´àmbit internacional.

Catalunya compta amb el major nombre d´estrelles Michelin a la Península, amb un total de 54 restaurants guardonats per la guia francesa, molt per sobre dels 22 que atresora el País Basc, segon en aquesta classificació. Dels 54, quatre d'ells llueixen la màxima distinció (ABaC i Lasarte a Barcelona, El Celler de Can Roca a Girona i Sant Pau a Sant Pol de Mar), amb dues estrelles apareixen sis establiments i amb una, fins a 44. Així mateix, tres dels restaurants del territori apareixen a la llista de The World´s 50 Best Restaurants (El Celler de Can Roca, #3; Tickets, #25, i Disfrutar, #55).

El vídeo també recorre temes tangencials a l´agroalimentació i la seva cultura inherent: "als catalans ens agrada anar al mercat i veure el producte, tocar-lo i parlar amb el productor o el botiguer. Això és valor afegit", indica Carles Gaig.



L´agroindústria, un dels sectors més dinàmics

Segons el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el sector agroalimentari representa una xifra de negoci de 25.200 milions d'euros, ocupa directament 75.700 persones, representa un 18% del total de l'ocupació del sector industrial, un 18,6% del seu PIB (dades de 2014) i un 15,7% del VAB.

L´última dècada, la indústria d´aliments i begudes de Catalunya ha fet una gran aposta per la internacionalització dels seus productes i les exportacions s´han incrementat un 92,16% en valor. L´augment constant de valor els darrers deu anys (4,64% el 2017) i els ritmes de creixement superiors a d´altres països europeus amb similar potencial exportador consoliden Catalunya com un dels clústers agroalimentaris líders a Europa segons les darreres dades de l´European Cluster Observatory. A tall de comparació, el 2017 els principals països europeus en capacitat exportadora han crescut en valor a un ritme inferior: França, 3,80%; el Regne Unit, 3,05%; Itàlia, 1,25%; Alemanya, -1,66%.