ERC creu que la no extradició dels exconsellers fa que la justícia espanyola "torni a quedar en evidència"

Satisfacció a Esquerra Republicana per la decisió de la justícia belga de no extradir els consellers destituïts Meritzell Serret, Toni Comín i Lluís Puig. En una piulada a Twitter, el partit ha "celebrat" que hagi estat així i ha posat de manifest que "la justícia espanyola ha tornat a quedar en evidència". "Seguim exigint la llibertat de totes les persones preses. La llibertat no es jutja", afegeixen els republicans. A més, l´adjunt a la presidència d´ERC, Pere Aragonès, s´expressava en els mateixos termes també a través d´un tuit, assegurant que està "molt content per Serret, Comín i Puig per una decisió justa que deixa, de nou, la justícia espanyola davant el mirall".





El president del grup parlamentari d´ERC, Sergi Sabrià,reiterant que Bèlgica ha provocat que "de nou la injustícia espanyola quedi en evidència", i s´emplaça en una piulada a "seguir treballant per la llibertat de totes les persones preses".Des de la presó d´Estremera, el diputat d´ERC Raül Romeva també ha enviat un missatge en el mateix sentit, afirmant que la justícia belga "torna a fer evident la injustícia, torna a constatar que avui a Europa hi ha presos polítics, i torna a recordar que la nostra presó i el nostre exili són l'eina política per mostrar la feblesa d´un projecte democràtic fallit". "No defallim", conclou a la seva piulada.