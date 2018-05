Junqueras diu que la seva causa serà un «judici a la democràcia»

L'exvicepresident del Govern català Oriol Junqueras al·lega davant del Tribunal Suprem que la causa contra el procés serà «un judici a la democràcia i a la seva capacitat per tolerar la discrepància política i la protesta ciutadana pacífica», alhora que ha lamentat la «criminalització» de l'independentisme català. Junqueras i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva han recorregut davant la sala penal del Suprem la interlocutòria del jutge Pablo Llarena en què va acordar processar-los pels delictes de rebel·lió i malversació per impulsar el full de ruta unilateral a la independència.

En el recurs, els dos acusats sostenen que el «veritable camp de debat» en la causa pel procés és «si Espanya té o no una democràcia madura i si els tribunals penals són capaços d'entendre que el conflicte polític ha de ser solucionat per mitjans polítics». L'escrit també denuncia davant la sala penal del Suprem que Llarena instrueix la causa amb un «biaix a favor de les acusacions» i que criminalitza l'independentisme català, malgrat ser un moviment «pacífic i legal».



«Criminalització»

Per la defensa, en la causa contra els líders del procés es comet una «criminalització d'una ideologia política» com és l'independentisme, quan es tracta d'un projecte «legal i legítim» que ha competit «en totes les conteses electorals recents i mai ha estat sotmès a acció cap penal». La defensa retreu a Llarena que mostri una «valoració política» dels fets que instrueix, en afirmar en diverses resolucions que «la ideologia independentista o bé se cenyia a la reforma constitucional per la via de la pròpia Constitució espanyola o bé assumia un enfrontament violent».

També ha recorregut la interlocutòria de processament de Llarena l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que també acusa el magistrat de demostrar un clar «biaix» en contra seva.