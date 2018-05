Nova vista per dirimir el procés d'extradició de Ponsatí

La Justícia escocesa va obrir lahir una nova vista preliminar del procés d'extradició de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí per al 12 de juny, amb la finalitat de sol·licitar a les autoritats espanyoles informació legal més precisa sobre els càrrecs que se li atribueixen. Ponsatí va comparèixer davant un tribunal d'Edimburg per una vista que va durar una mica més de mitja hora i en la qual les parts van acordar que el un dels advocats defensors, Gordon Jackson, demani a la Fiscalia, que actua en nom d'Espanya per mitjà del lletrat Michael Meehan, que transmeti a les autoritats judicials espanyoles aquesta petició. L'altre advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, va manifestar que els tribunals no poden ser una alternativa a l'acció política.