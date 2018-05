El PDeCAT creu que l'Estat haurà de fer un "replantejament" si la resta de països rebutgen l'extradició

El diputat del Partit Demòcrata (PDeCAT) al Congrés Ferran Bel creu que l'Estat hauria de "replantejar-se alguna cosa de manera seriosa" si Escòcia, Alemanya i Suïssa també rebutgen l'extradició, com ha decidit aquest dimecres Bèlgica, sobre els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig.

En un contacte amb la premsa des de Madrid, el també membre de l'executiva del PDeCAT ha valorat que la decisió de la justícia belga entrava "dins els pronòstics". A més, considera que així es deixa en evidència tota la instrucció del Tribunal Suprem espanyol. Al seu torn, la portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, ha publicat un missatge a Twitter on sentencia: "Un cop més la justícia belga dona un revés a la injustícia espanyola".

Bèlgica ha rebutjat aquest dimecres l'euroordre d'extradició contra Comín, Serret i Puig. El jutge ha considerat que la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem té "irregularitats" i l'ha desestimat. "El jutge ha decidit que l'euroordre no s'executarà, ha sigut rebutjada per la justícia belga perquè es considera, com havíem proposat des de la defensa, que no compleix amb els requisits de forma que la norma preveu, és una euroordre irregular", ha indicat Comín, que ha advertit que la decisió "ferma" del tribunal "posa de manifest que s'abusa del codi penal per perseguir polítics". "Demanem que s'acabi la judicialització de la política, volem la llibertat dels nostres companys, que es resolgui políticament aquest conflicte, per la via democràtica i pacífica", ha assegurat Serret.