Rajoy i Sánchez avisen Torra del risc d'un nou 155

En el cas que el president de la Generalitat investit, Quim Torra, passi de la retòrica independentista i republicana als fets, l'article 155 de la Constitució podria activar-se de nou. Ho van advertir, ahir, els líders dels, encara, dos primers partits espanyols: el PP de Mariano Rajoy i el PSOE de Pedro Sánchez, reunits d'urgència a La Moncloa després que Torra fes públics els seus plans polítics en l'acalorat debat d'investidura de dilluns. Si el nou Govern de la Generalitat segueix el camí anunciat pel president, la resposta del Govern central serà clara, ja que s'aplicarà el 155 «amb contundència», va sentenciar Pedro Sánchez. «Ningú» no vol aplicar de nou l'article a Catalunya, va manifestar de la seva banda Rajoy en el Comitè Executiu Nacional del PP, segons fonts del partit. Ara bé, si cal engegar-ho una altra vegada perquè es cometen il·legalitats i es manté el desafiament independentista, tindrà una naturalesa diferent i no inclourà la convocatòria d'eleccions, va argumentar el president espanyol, apunten les mateixes fonts.



«Reforçar» l'acord polític

En la reunió a La Moncloa, Rajoy i Sánchez es van comprometre a «reforçar» el seu acord polític per defensar l'ordre constitucional i oferir una resposta «pactada i proporcional» contra qualsevol «intent» d'engegar estructures polítiques diferents a les recollides en la Constitució i l'Estatut. A més, van recordar que aquesta vigilància en el compliment de la legalitat es faci extensiva al pressupost de la Generalitat per garantir que no es dediquen fons públics al projecte secessionista.



Missatge a Ciutadans

Davant la plana major del PP, Mariano Rajoy va recordar que l'article 155 decau quan el nou Govern de Catalunya prengui possessió i va criticar –en al·lusió a Albert Rivera i a Cs, sense citar-los– que s'estigui parlant d'estendre aquest precepte constitucional, un plantejament, va subratllar, que és «una frivolitat impròpia de dirigents més o menys assentats», segons les fonts consultades. Davant del desafiament independentista cal defensar la unitat d'Espanya, la sobirania i la igualtat dels espanyols, va dir. I va recalcar que no es tracta d'«aprofitar políticament» aquest assumpte i que a Catalunya no s'han pres decisions de forma «unilateral» sinó que les actuacions han estat pactades amb PSOE i Cs.