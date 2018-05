República virtual

Que és el Consell de la República? Qui el compon? Quines funcions té? Com s'estructura? Amb quins recursos es manté? Això li van preguntar a Carles Puigdemont a l'entrevista que va concedir a TV3 i amb el seu posat va deixar clar que no li va fer gens de gràcia la insistència de les preguntes. No en va explicar gaire cosa i s'ho va treure de sobre dient que ja ho sabríem quan fos l'hora. Potser va ser una bona estratègia dilatòria com a polític, però es podria esperar alguna cosa més de la seva formació de periodista. També va fer referència al Consell de la República el nou president, Quim Torra, al seu discurs al debat de investidura i això va provocar la mateixa curiositat incisiva a gran part dels grups de l'oposició. Però tampoc els va explicar ni a ells ni a nosaltres cap detall que ens permeti sortir de dubtes. El Consell de la República no s'ha creat però, això sí, des de fa poques hores ja té compte oficial de Twitter. Es molt aclaridor que l'únic que té de caràcter oficial sigui el compte d'una xarxa social. D'aquesta manera se segueix l'exemple d'altres organismes fantasma. L'independentisme ha arribat a pocs consensos amplis, però un d'ells és el reconeixement unànime del fracàs de la proclamació de la independència i de la instauració de la república, però això no treu que en l'espai virtual algú s'hagi encarregat que existeixi el compte @govRepública i també que es pugui accedir al web www.governrepublica.org des de fa mesos. Segur que al darrere d'aquestes iniciatives hi ha la voluntat de reforçar el missatge simbòlic, potser per contrarestar el bany de realisme d'haver tornat a escollir un govern autonòmic. I la seqüència es repetirà quan es nomenin membres d'un govern que no podran prendre possessió dels seu càrrecs o exercir-los de forma efectiva.