SOS Racisme censura el discurs «perillós, irresponsable i inacceptable» de Torra

SOS Racisme Catalunya va censurar ahir el discurs «perillós, irresponsable i inacceptable» que va realitzar en el passat el recentment investit president de la Generalitat, Quim Torra, alhora que va demanar no instrumentalitzar la lluita contra el racisme.

En un comunicat, el Consell de l'entitat va indicar que es tracta d'un discurs que és «encara més greu quan s'utilitza des d'àmbits institucionals i des d'una posició de poder», i ha de ser identificat i reprovat en qualsevol moment i espai en el qual es doni.

«Estarem alerta, com ho hem estat sempre, per denunciar i contrargumentar els posicionaments racistes» que, amb pràctiques discriminatòries i discurs de l'odi, puguin danyar la convivència i la cohesió social», ha avisat SOS Racisme, que va afegir que actuaran independentment de l'espai on tingui lloc o els partits, entitats o col·lectius que ho promoguin.

Mentrestant, Partit Popular Europeu (PPE) va condemnar ahir els «comentaris racistes» de Torra, i va assenyalar que a la Unió Europea (UE) «no hi ha lloc per al discurs de l'odi». A través d'un missatge al seu compte oficial de Twitter, el partit polític majoritari a Europa, d'ideologia de centredreta i en el qual s'inscriuen entre d'altres la CDU alemanya o el PP espanyol, va assenyalar que continuaran donant suport «al Govern espanyol per garantir la legalitat i el respecte a la Constitució a Catalunya». En contra de l'historial de comentaris de Twitter de Torra també s'hi va pronunciar la segona família política europea, el Partit Socialista Europeu. Els socialistes van dir estar «tristos» per l'elecció de Torra i van afirmar que «els seus comentaris racistes són absolutament repugnants i creen dubtes profundes sobre la seva idoneïtat per al càrrec».



Ple de Barcleona

Finalment, el president del grup socialista, Jaume Collboni, va demanar que el ple de l'Ajuntament de Barcelona «es pronunciï en contra de les declaracions xenòfobes i supremacistes» de Torra. Collboni va mantenir ahir un contacte informatiu per tractar d'una iniciativa que els socialistes portaran al ple en la qual proposen condemnar i reprovar «tota mena d'actituds i comentaris divisoris, excloents i de caràcter xenòfob, contraris a la dignitat i el respecte a les persones».