Tornen a detenir l'«estafador de l'amor» per noves denúncies

Els Mossos d'Esquadra van detenir una altra vegada Albert Cavallé, conegut com l'«estafador de l'amor», ja que hi ha nombroses denúncies contra ell per haver-se aprofitat de la relació amb diverses dones per obtenir beneficis econòmics mitjançant l'engany. Precisament, Cavallé va ser detingut quan es va presentar a dependències judicials, on ha de comparèixer regularment, i allà els agents van constatar, en revisar-li la documentació, que tenia una ordre de crida i cerca de la comissaria d'Horta-Guinardó, que investiga la denúncia d'una altra víctima.

Cavallé s'asseurà demà al banc dels acusats en dos judicis per estafa. En un dels casos, l'home s'hauria aprofitat el 2015 de l'amistat amb una dona que havia conegut a través d'un xat per aconseguir 2.280 euros. El fiscal demana una pena de 2 anys i 6 mesos de presó per a l'acusat per un delicte continuat d'estafa. En l'altre cas, de 2016, l'home va obtenir amb enganys d'una dona 2.500 euros que no va tornar. El fiscal li demana 2 anys de presó.