Torra: "Com a Bèlgica, la justícia acabarà guanyant també a l'estat espanyol"

Quim Torra, president investit pel Parlament, ha celebrat aquest dimecres la decisió de la justícia de Bèlgica de rebutjar l'euroordre d'extradició contra el diputat d'ERC Antoni Comín i contra Meritxell Serret i Lluís Puig, tots tres consellers destituïts a l'octubre.



"Com a Bèlgica, la justícia acabarà guanyant a Alemanya, Escòcia i Suïssa. I sí, no en tinc cap dubte, també a l'estat espanyol", ha escrit Torra en un missatge a les xarxes aquest dimecres. Torra ha mostrat "alegria" i "ganes d'abraçar" els tres polítics que són a Bèlgica.





La llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres. No hi renuncieu mai, defenseu-la tal i com l'heu defensat, pacíficament i radicalment. Per Catalunya i per la vida. Moltes gràcies per la confiança. Abraçades.