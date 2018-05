Torra: «haurÍem d'haver mantingut la dui»

Assegura que tota la seva família és dels CDRs

El nou president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que el 10 d´octubre Puigdemont no hauria d´haver suspès la independència. Al seu parer, el cap de l´executiu considera que s´hauria d´haver «proclamat la independència i defensar-la. Es va perdre una gran oportunitat».

En aquest sentit, això també hauria implicat que ni el llavors president Puigdemont ni cap dels consellers hauria d´haver marxat a l´estranger. En aquesta línia, segons recull El Periódico, lamenta que el bloc sobiranista no fos prou explícit a l´hora de dur a terme la ruptura amb l´Estat. En aquest sentit, també reconeix que es penedeix de no haver mantingut la declaració unilateral d´independència (DUI).

«Si anem a fer república, anem a fer república amb totes les seves conseqüències. Jo obeiré el Parlament de Catalunya. El que a mi m´importa és el que consideri el Parlament i el poble de Catalunya, no el Tribunal Constitucional». Torra també va assegurar que tota la seva família «està apuntada als CDRs»