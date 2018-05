Bèlgica denega l'extradició dels exconsellers per «error de forma»

Bèlgica denega l'extradició dels exconsellers per «error de forma»

El jutge belga encarregat d'estudiar l'extradició a Espanya dels exconsellers catalans Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, va rebutjar ahir l'euroordre dictada contra ells per «defectes de forma» en el procediment, en estimar que no té «equivalència» amb l'ordre de detenció nacional.

La Fiscalia va informar que no és possible cap recurs contra aquesta decisió per part de les autoritats espanyoles. Segons van avançar els polítics, acompanyats dels seus advocats, el jutge va acceptar la petició de la Fiscalia i la defensa de rebutjar aquesta ordre de detenció europea.

En unes declaracions a Efe, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas va explicar que això dona per «acabat» el cas a Bèlgica atès que el jutge va dictar sentència in voce -verbalment-, tot i que encara ha de fer pública la decisió oficial, que suposarà la retirada de les mesures cautelars imposades als tres polítics «probablement en les pròximes hores». El passat 24 de març, el jutge Pablo Llarena va tornar a activar les euroordres de detenció contra Comín, Serret, Puig, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, quan aquest viatjava a Bèlgica des de Finlàndia, cosa que va desembocar en la seva detenció a Alemanya.



Ordre reactivada

L'euroordre va ser reactivada també contra l'exconsellera Clara Ponsatí, avui a disposició de la Justícia escocesa, tots ells processats per delictes de rebel·lió i malversació de fons públics relacionats amb la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya.

El 5 de desembre, el jutge Pablo Llarena havia retirat les euroordres cursades al novembre per qui en aquell moment era la magistrada competent de l'assumpte, Carmen Lamela.

Després d'una vista que va durar aproximadament una hora i mitja, el jutge belga va estimar que aquesta nova euroodre no es correspon amb l'ordre de detenció nacional inicial, encara vigent, i que no hi ha «equivalència» entre totes dues.

Segons Cuevillas, «la petició cursada per l'Estat espanyol era irregular en aplicació d'un conegut precedent europeu», la sentència «Bob Dogi», segons el qual «perquè pugui cursar-se una ordre europea de detenció, aquesta ha d'estar abonada per una ordre nacional de detenció».

Es tracta del cas del camioner romanès Niculaie Aurel Bob-Dogi, detingut al seu país i reclamat per la Justícia hongaresa, al qual Romania va denegar la seva extradició el 2015 i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) va donar la raó l'1 de juny del 2016.

Amb la decisió del jutge Pablo Llarena de retirar la primera euroodre de detenció «va perdre vigència l'ordre espanyola de detenció que l'abonava», segons l'advocat.

«Ho vam observar en el primer moment, i quan va arribar aquesta segona euroodre, de seguida ho vam posar en coneixement de la Fiscalia belga», va afegir, i va dir que «tant la Fiscalia com la defensa es van mostrar conformes en el fet que havia de rebutjar-se l'euroordre i no era admissible ni tan sols el seu estudi».

L'advocat va dir que «tècnicament» aquesta és «la mateixa situació» a la qual s'enfronta Puigdemont a Alemanya, encara que no es va aventurar a «anticipar el que pugui passar», ja que «cada Estat té el seu propi ordenament jurídic».



Crítiques a la justícia belga

La Sala Segona del Tribunal Suprem va acusar ahir la Justícia belga d'«absència de compromís amb la col·laboració judicial» en rebutjar el lliurament dels exconsellers catalans fugits Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig per un defecte de forma en les euroordres emeses pel jutge Pablo Llarena i considera que només el «desconeixement» de l'ordenament jurídic espanyol permet obviar l'ordre de processament del passat 21 de març en el qual es motiva els fets pels quals són acusats amb relació al procés.

Fonts de la mateixa Sala van reaccionar a la decisió adoptada per la Cambra del Consell (el tribunal belga de primera instància) ahir i afirmen que no es comparteix la motivació per la qual es denega el lliurament dels exconsellers. Això «podria interpretar-se com una absència de compromís a prestar la col·laboració judicial peticionada» pel jutge Llarena, destaquen.



Nova ordre

Els advocats dels tres exconsellers catalans Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig fugits a Bèlgica no van descartar la possibilitat que la Justícia espanyola emeti una tercera euroodre contra ells. «És molt probable que el jutge (Pablo) Llarena emeti una nova euroordre. La qüestió és com».

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, diu que si els tribunals espanyols consideren que es pot «corregir l'error de forma» de l'euroodre contra els consellers destituïts Antoni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret ho posaran en coneixement del tribunal belga. Segons van explicar els advocats dels consellers, la justícia belga ha denegat l'extradició de tots tres i va al·legar que hi havia «irregularitats» a la petició emesa per Llarena. Bàsicament, perquè l'ordre de detenció en àmbit europeu no s'acompanyava de la necessària ordre prèvia de detenció també en àmbit estatal. Tot i aquest comentari, el ministre va dir que «respecten» la decisió del tribunal belga.