Deixen en llibertat cinc joves acusats de tallar les vies a Sants

La jutge que investiga el tall de les vies de l'estació de Sants durant la vaga general del passat 8 de novembre va deixar en llibertat provisional els dos joves detinguts ahir, així com tres investigats més que van comparèixer voluntàriament davant la magistrada. Els cinc investigats es van acollir al seu dret a no declarar davant la titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona, que els va deixar en llibertat provisional sense mesures cautelars.

Dos dels cinc investigats van ser detinguts al matí pels Mossos d'Esquadra arran de l'ordre de crida i cerca que la magistrada havia dictat contra ells després que no compareguessin a cap de les dues citacions que els va remetre per prendre'ls declaració com a imputats.

Paral·lelament, van comparèixer de forma voluntària davant la jutge tres més dels joves investigats, que també estaven en crida i cerca per no haver comparegut. En total, a la causa estan investigades nou persones, que van ser identificades pels Mossos quan sortien de les andanes.