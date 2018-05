El govern espanyol no assistirà a la presa de possessió de Quim Torra com a 131è president de la Generalitat que es farà avui dijous. Fonts de la Moncloa asseguren que des de la Generalitat s'ha intentat "imposar" el nivell de la delegació governamental i afegeixen que no ho han acceptat. L'acte de presa de possessió, a diferència dels que s'han celebrat fins ara, serà sobri, breu i sense convidats degut a la situació d'excepcionalitat encara sota el 155. El govern espanyol considera que el model de l'acte organitzat per la Generalitat "degrada la pròpia dignitat de la institució". Alguns dels detalls de l'acte que han transcendit és que serà un acte d'uns cinc minuts de durada i que Torra no pronunciarà un discurs després de prendre possessió del càrrec.