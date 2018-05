Inés Arrimadas farà una ronda de reunions a la UE per denunciar la «xenofòbia» de Torra

La líder de Cs a Catalunya i portaveu nacional de la formació taronja, Inés Arrimadas, va assegurar ahir que durà a terme una ronda de reunions amb institucions, líders i mitjans de comunicació europeus per denunciar la «xenofòbia» del president electe de la Generalitat, Quim Torra. En roda de premsa al Parlament català, Arrimadas ha recordat que en el ple d'investidura ella va expressar el seu «compromís» de «portar a Europa la ideologia de Torra i les barbaritats que ha dit de milions de catalans».

En aquest sentit, va explicar que la seva formació, als últims dies, va traduir a quatre idiomes els principals i «més radicals» articles de Torra, en què es «mostra clarament la seva ideologia de xenofòbia i racisme», i que van ser distribuïts entre mitjans internacionals i eurodiputats.

Arrimadas va celebrar de fet que els tres principals partits de l'Eurocambra -Partit Popular Europeu (PPE), l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D) i l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE)- hagin «condemnat» els comentaris «racistes» de Torra en dos comunicats. «Torra volia internacionalitzar el procés, però només ha aconseguit internacionalitzar la ideologia racista i humiliant dels seus articles», va dir.

En aquesta línia, Arrimadas va avançar que el seu partit «seguirà amb aquesta labor que Europa sàpiga què pensa Torra» i, per això, està organitzant «visites institucionals, reunions amb els principals líders de les institucions europees i entrevistes amb mitjans internacionals». Una «ronda de contactes institucionals» amb la qual, ha dit, vol «portar a Europa la veu de milions de catalans humiliats i que han estat vexats en comentaris reiterats en articles de Torra».



Querella de Vox contra Torra

Respecte a la possessió de Torra, sobre la qual ha evitat avançar si assistirà o no en cas de rebre invitació, Arrimadas ha demanat que l'acte «respecti les normes i respecti la neutralitat institucional, sense símbols o ideologies polítiques, i que es respecti els catalans». El partit Vox, que exerceix d'acusació popular en el procediment obert al Suprem pel procés cap a la independència català, ha anunciat avui una querella contra el president electe de la Generalitat, Quim Torra, per delictes d'odi, encobriment i conspiració per a la rebel·lió. La querella, que sol·licita la inhabilitació de Torra i la retirada del seu passaport, vincula les acusacions tant a les manifestacions públiques «xenòfobes» i «colpistes» del president electe, com el seu «homenatge» cap al seu predecessor Carles Puigdemont.

Per la seva banda, l'actor, director i dramaturg Albert Boadella, va dir de Quim Torra que «és el president més representatiu que ha tingut Catalunya en els últims temps; representa la condició exacta del que és el nacionalisme a Catalunya, que és la xenofòbia».