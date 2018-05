Torra denuncia que li volen hackejar el compte de Twitter

No és la primera vegada que els hackers intenten fer-se amb el control de les xarxes socials de personatges coneguts. El darrer a patir-ho ha estat el nou president de la Generalitat, Quim Torra, que aquest matí ha denunciat que "estan intentant hackejar el meu compte de twitter" alertant que "poden haver-se filtrat comentaris que jo no he realitzat".





Lamento comunicar que estan intentant hackejar el meu compte de twitter. Poden haver-se filtrat comentaris que jo no he realitzat. Espero poder resoldre-ho en breu. Salutacions. Quim Torra — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 17 de maig de 2018

Aquest matí, Quim Torra prendrà possessió com a 131è president de la Generalitat durant un acte sobri, amb pocs convidats i d'essència administrativa.