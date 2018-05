Quim Torra pren possessió avui sota l'amenaça de prolongar l'article 155

Quim Torra prendrà possessió com a 131è president de la Generalitat avui al matí en un acte sobri i sense convidats al Palau de la Generalitat.

L'acte encara no s'ha convocat oficialment però, segons van explicar fonts del Palau a l'ACN, es farà finalment avui tot i que inicialment estava previst per a ahir a la tarda.

De fet, aquesta matinada el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ja va publicar el decret de nomenament de Torra firmat pel rei Felip VI, el pas imprescindible perquè aquest pugui prendre possessió. S'estan ultimant els detalls d'un acte que serà molt diferent de les preses de possessió que s'han fet fins ara i a la del gener del 2016, quan Carles Puigdemont va agafar el relleu d'Artur Mas.

I és que aquesta vegada se celebrarà en una situació d'excepcionalitat encara sota l'aplicació del 155.

Torra sí que repetirà la fórmula de Puigdemont per prometre el càrrec «amb fidelitat al poble de Catalunya», sense referències al Rei ni a la Constitució.

L'intent d'investidura d'exconsellers presos o a l'estranger i la fórmula amb la qual assumeixin el càrrec pot condicionar l'aixecament de la intervenció de l'autonomia catalana a través de l'article 155 de la Constitució.

Diverses fonts consultades per Europa Press recorden que el Senat va fixar una caducitat per al 155 i que la seva aplicació finalitzarà en el moment exacte en què prenguin possessió tots els membres del Govern.

Per tant, no finalitzarà quan el president electe, Quim Torra, prengui possessió previsiblement, sinó quan ho facin també els seus consellers, cosa per a la qual no hi ha un termini estipulat.

Torra ja ha avisat que la seva voluntat és restituir al màxim el Govern cessat de Carles Puigdemont i per això proposarà a tots els qui van ser els seus consellers que repeteixin en el càrrec.

El delegat del Govern, Enric Millo, va assenyalar en diverses ocasions que el 155 acaba amb la presa de possessió del Govern, però també ha subratllat que aquest Govern ha de cenyir-se a la legalitat vigent i comprometre's «públicament» a acatar la llei.

A més, es va mostrar contrari que hi hagi consellers amb causes judicials obertes, a la presó o a l'estranger, tot i que ha precisat que jurídicament no és exigible.

La Llei de la Presidència catalana regula el nomenament dels consellers i no especifica que la seva presa de possessió hagi de ser presencial, encara que seria inèdit des que es va restituir la Generalitat a la democràcia.

Tant el Govern central com l'Advocacia de l'Estat estaran atents al compliment estricte de la llei i estudiaran a fons qualsevol mesura que suposi alterar l'ordre constitucional i estatutari.



Carta a Zoido

El nou president de la Generalitat, Quim Torra, va comunicar per carta al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, el seu «desig» d'anar a visitar divendres els líders sobiranistes que estan a la presó, van explicar a Europa Press fonts coneixedores.

«En concret, la meva intenció seria fer la visita aquest proper divendres, dia 18, un cop hagi pres possessió com a president de la Generalitat demà dijous (avui pel lector)», exposa en la missiva.

Torra cita un per un a tots els presos que vol visitar: Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull, en Estremera; Carme Forcadell i Dolors Bassa, a Alcalá Meco, i Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a Soto del Real.

El secretari general tècnic del Ministeri d'Interior, Juan Antonio Puigserver, màxim responsable polític del Departament d'Interior des de l'aplicació de l'article 155, va abandonar ahir el seu despatx a la conselleria després d'acomiadar-se dels responsables del seu equip.