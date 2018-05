Suspesa la declaració de la secretària judicial dels registres a Economia

La declaració de la secretària judicial present als registres del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia va quedar suspesa. Havia de comparèixer com a testimoni davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a proposta de l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde. Tot i això, les defenses van decidir renunciar al seu testimoni. A la sortida, el lletrat de Junqueras va explicar que les condicions en què s'havia de practicar la diligència «no estaven d'acord ni amb la legalitat ni amb els drets fonamentals» dels seus clients i que, per això, hi han renunciat. Fonts presents a la sala van explicar que la Fiscalia havia sol·licitat que la secretària judicial declarés com a testimoni protegit (a través d'una mampara i sense ser gravada) i que el jutge així ho va autoritzar.



«Em miren a cada cantonada»

La secretària judicial va argumentar que se sent «assetjada». Llarena, per la seva part, va assegurar que «comprèn» la seva situació, ja que segons indica, ell viu una situació similar: «Em miren set vegades a cada cantonada». Ara bé, les defenses no van acceptar aquestes condicions i es van negar a la prova sol·licitada.