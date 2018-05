Torra manifesta «alegria» i Puigdemont diu que la UE garanteix un «judici just»

El president electe de la Generalitat, Quim Torra, va manifestar la seva «alegria» per la decisió de la fiscalia belga de rebutjar l'extradició dels exconsellers en aquell país i ha mostrat la seva convicció que succeirà el mateix a Alemanya, el Regne Unit, Suïssa i al final també a Espanya.

A Twitter, Torra va expressar «alegria» per aquesta decisió i va remarcar: «Com a Bèlgica, la justícia acabarà guanyant a Alemanya, Escòcia i Suïssa. I sí, no en tinc cap dubte, també a l'Estat espanyol».

De la seva banda, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va qualificar a la mateixa xarxa social la decisió de la fiscalia belga com una «nova victòria internacional» i va afegir: «La justícia i la veritat s'imposen on no hi ha ingerències polítiques».

El president destituït Carles Puigdemont va destacar ahir que la Unió Europea «garanteix el dret a un judici just». Després que el jutge belga hagi decidit rebutjar l'euroordre contra Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, el líder de JxCat ha dit que els jutges europeus prenen decisions «al marge de les opinions polítiques». «És una bona notícia», va piular Puigdemont, en un missatge en alemany. La justícia belga va rebutjar l'euroordre per «irregularitats» en la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem espanyol en les quals estaven d'acord tant la fiscalia de Brussel·les com la defensa dels consellers destituïts.

Satisfacció a Esquerra Republicana per la decisió de la justícia belga de no extradir els consellers. En una piulada a Twitter, el partit va «celebrar» que hagi estat així i va posar de manifest que «la justícia espanyola ha tornat a quedar en evidència». «Seguim exigint la llibertat de totes les persones preses. La llibertat no es jutja», afegeixen els republicans. A més, l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, s'expressava en els mateixos termes també a través d'un tuit, assegurant que està «molt content per Serret, Comín i Puig per una decisió justa que deixa, de nou, la justícia espanyola davant el miral».

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, també va voler celebrar la decisió reiterant que Bèlgica va provocar que «de nou la injustícia espanyola quedi en evidència», i s'emplaça en una piulada a «seguir treballant per la llibertat de totes les persones preses».

Des de la presó d'Estremera, el diputat d'ERC Raül Romeva també va enviar un missatge en el mateix sentit, afirmant que la justícia belga «torna a fer evident la injustícia, torna a constatar que avui a Europa hi ha presos polítics, i torna a recordar que la nostra presó i el nostre exili són l'eina política per mostrar la feblesa d'un projecte democràtic fallit». «No defallim», conclou a la seva piulada.



PDeCAT: «Era als pronòstics»

El diputat del Partit Demòcrata (PDeCAT) al Congrés Ferran Bel creu que l'Estat hauria de «replantejar-se alguna cosa de manera seriosa» si Escòcia, Alemanya i Suïssa també rebutgen l'extradició, com va decidir ahir Bèlgica.

En un contacte amb la premsa des de Madrid, el també membre de l'executiva del PDeCAT va valorar que la decisió de la justícia belga entrava «dins els pronòstics». A més, considera que així es deixa en evidència tota la instrucció del Tribunal Suprem espanyol. Al seu torn, la portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, va publicar un missatge a Twitter on sentencia: «Un cop més la justícia belga dona un revés a la injustícia espanyola».

La portaveu parlamentària adjunta de CatECP, Marta Ribas, va assegurar que la decisió de la justícia de Bèlgica suposa «una vegada més un ridícul del jutge Llarena, una vegada més un fracàs de l'estratègia de Llarena de fer política des de la justícia».

I també considera que suposa per als partits estatals un «fracàs per no fer política» i d'apostar per la «judicialiltzació» en lloc de plantejar solucions polítiques. En una atenció als mitjans des del Parlament, Ribas va defensar que ara és «encara més injustificable» aquesta posició dels «autoanomenats líders» polítics a l'Estat, en referència a les reunions entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el secretari general socialista, Pedro Sánchez, i la que es preveu dur a terme amb el president de Cs, Albert Rivera.

Membres de l'Associació pels Drets Civils de Catalunya (ACDC), que agrupa a familiars dels polítics independentistes presos i que són a l'estranger, van mostrar la seva satisfacció per la decisió de Bèlgica.