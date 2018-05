Torra pren possessió aquest dijous en un acte sobri i sense convidats

Quim Torra prendrà possessió com 131 president de la Generalitat aquest dijous al matí al Palau de la Generalitat durant un acte sobri, amb pocs convidats i d'essència administrativa.

El propi Torra volia un acte de perfil baix perquè vol "constatar la situació d'excepcionalitat i la tristesa" per tenir membres de l'anterior Govern a la presó i a l'estranger.

Per això canvia l'escenari habitual: per primera vegada no es durà a terme en el Saló Sant Jordi ni hi haurà els tradicionals convidats --en la de Carles Puigdemont va haver-hi uns 400--, sinó que acudirà bàsicament personal del Palau i familiars de Torra.

La presa de possessió ha estat organitzada pel personal de la Generalitat amb les indicacions de Torra però l'ha supervisat el Govern central en virtut de l'article 155 de la Constitució, garantint que sigui plenament constitucional quant al seu format.

Des de la Generalitat es vol repetir l'escenografia de les investiduras d'Artur Mas i Carles Puigdemont, i que només hi hagi una bandera a la sala, la 'senyera', alguna cosa que ha de supervisar el Govern central.



La fórmula triada per Torra

Quim Torra no estarà obligat a prometre o jurar lleialtat al Rei ni a acatar l'Estatut i la Constitució al moment de prendre possessió perquè hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que li eximeix d'això.

Ell ja ha dit que usarà la mateixa fórmula que Puigdemont, que va ser 'complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament'.

Aquell episodi va acabar en els tribunals, però sense conseqüències: Unió Cívica Espanyola-Partit per la Pau va denunciar que Puigdemont no prometés o jurés lleialtat al Rei i a la Constitució, però el TSJC va assegurar que no tenia obligació legal de fer-ho, i aquesta sentència és la que ara eximeix a Torra.



La medalla del president

La presa de possessió s'afronta amb una altra particularitat: normalment el càrrec sortint cedeix la medalla presidencial al seu successor, però aquesta vegada no serà possible perquè Puigdemont està a Berlín i qui dirigeix la Generalitat és el Govern central.

Una possibilitat és que li posi la medalla el president del Parlament, Roger Torrent, Torra és reticent tenint en compte que voldria que hagués estat Puigdemont, i el dimarts va dir: "Torrent ha d'estar en l'acte, igual que la meva família".

Amb la presa de possessió no finalitza el 155, ja que les mesures no acabaran abans que prengui possessió tot el Govern, és a dir, també els seus consellers, i la llei no estableix una data límit per celebrar aquest acte institucional.