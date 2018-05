Torra va anar a unes protestes a favor de Sánchez i el PSOE se'n desvincula

El PSOE va denunciar ahir la «falsa notícia» que vincula a Twitter Quim Torra amb un suposat suport a Pedro Sánchez a la seu del partit del carrer Ferraz durant el Comitè Federal de l'1 d'octubre del 2016, que va acabar amb la dimissió del líder socialista.

«Que no et colin un falsa notícia. No. Torra no té res a veure amb cap socialista. Representa la pitjor dreta. Va venir a Ferraz a riure's de nosaltres», assenyala el PSOE en un missatge que publica a la xarxa social. «Estem coneixent la seva xenofòbia, el seu supremacisme. Ara sabem també de la seva indignitat impròpia de qualsevol polític», afegeixen els socialistes en el seu missatge. El tuit del PSOE surt a col·lació de diversos missatges difosos per Torra fa dos anys des del seu compte a Twitter i que avui publiquen alguns mitjans i en els quals el recentment investit president apareix en diverses fotografies a les portes de Ferraz amb missatges de suport a Pedro Sánchez. «Per si de cas, nosaltres ja som a Ferraz per donar suport a Pedro Sánchez i que el Senat vingui a Barcelona», diu en un tuit publicat el 30 de setembre. L'endemà, l'1 d'octubre del 2016, Torra treu a la xarxa social un altre missatge en el qual pot llegir-se: «Preparats per resistir el setge a Ferraz. Pel federalisme», amb una foto seva davant de la seu.