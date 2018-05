Cinc habitatges, 165.000 euros al compte i un Opel Moka

En compliment de la llei de Transparència, el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer arribar al Parlament la seva declaració de béns, amb data de l'11 de gener de 2018, quan només era diputat de JxCat. Segons consta en aquest document, Torra és propietari o copropietari de cinc habitatges adquirits o rebuts en herència entre els anys 1990 i 2017, els quals, conjuntament, adquireixen un valor cadastral de 452.500 euros.

Així mateix, el nou inquilí de la casa dels Canonges disposa de 165.000 euros en comptes corrents i dipòsits bancaris i el 99% de la societat Acontravent Editors SL, valorada en 19.000 euros. Té, a més, 90.000 euros invertits en plans de pensions i productes financers «assimilats» i posseeix un vehicle marca Opel, model Moka. Per adquirir-lo, Quim Torra van demanar un crèdit al banc. Té pendents de pagament 12.000 euros, segons consta en la declaració de béns. Dels cinc habitatges que figuren en el document, dos són propietat del president al 50%: el primer, comprat l'any 1990, està valorat en 75.000 euros; el segon, adquirit el 2015, té un valor cadastral de 177.500 euros. El 2017 va rebre tres habitatges més en herència, un valorat en 100.000 euros i, els altres dos, en 50.000 cadascun. D'aquestes tres propietats n'és titular al 100%. Finalment, el 131è president de la Generalitat té una finca rústica, valorada en 3.005 euros i que també prové d'una herència. A l'inici de cada legislatura els diputats electes al Parlament han de superar un tràmit indispensable per recollir l'acta: fer la declaració de béns i rendes per deixar constància pública dels actius (immobles, vehicles, dipòsits, inversions, etc.).