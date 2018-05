L'entitat empresarial Empresaris de Catalunya tem que es torni a accelerar la desconfiança en l'economia catalana després de la presa de possessió del nou president de la Generalitat, Quim Torra.

«Tots els problemes de setembre i octubre es van parar amb el 155, es va crear certa estabilitat, i malgrat això, amb degoteig, han anat sortint empreses, però s'ha recuperat una mica la inversió, i ara es tem que es torni a accelerar la desconfiança i la inestabilitat, que és el pitjor per a les empreses», va explicar en declaracions a Efe el vicepresident de l'entitat, Carlos Rivadulla.

L'empresari català, de visita a Brussel·les per motius professionals, es va reunir ahir amb alguns membres de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (Alde) per traslladar-los l'opinió i situació dels empresaris catalans «contraris al procés i a l'independentisme» i la seva «preocupació» per la situació actual i el ressorgiment d'un nou govern independentista. Un nou repunt en la sortida d'empreses de Catalunya i, com a conseqüència, la «contaminació» de la inversió estrangera i el descens del consum (intern i extern) són les tres principals «pors» a les quals s'enfronten els empresaris a Catalunya, segons Rivadulla. Va advertir que la sortida d'empreses catalanes arran del procés «no és un canvi menor» com es diu.