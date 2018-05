La Fiscalia denuncia per injúries el jutge de Barcelona que va criticar el "terrorisme policial" de l'1-O

La Fiscalia ha denunciat per injúries el jutge que va criticar el "terrorisme policial" de l'1-O des del seu correu electrònic oficial, segons ha avançat aquest divendres 'eldiario.es' i han confirmat fonts del Ministeri Públic a l'ACN. La Fiscalia va presentar la denúncia el 2 de maig i ha tocat al jutjat número 13 de Barcelona instruir-la, el mateix que investiga els preparatius del referèndum. El jutge encara no ha obert diligències, segons les mateixes fonts. El titular del jutjat contenciós-administratiu número 17 de Barcelona, Federico Vidal, va enviar un correu electrònic des del seu compte oficial a altres jutges i magistrats amb expressions com "terrorisme policial" o "terroristes uniformats" per referir-se a l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat durant el referèndum de l'1 d'octubre.

El magistrat ja havia estat sancionat el març per la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb una multa de 600 euros per una falta greu de "desconsideració" després que se li obrís un expedient el 9 d'octubre arran de la publicació del contingut del correu electrònic a 'Ok diario'.

En les comunicacions, Vidal preguntava si havien "pegat", "vexat", "insultat en públic o amenaçat" algun jutge a Catalunya. "Si és això, tota la meva solidaritat i repulsa", tot i que afegia que no en tenia coneixement. "Si no és així, de què ens lamentem?", es preguntava.

En els missatges, també criticava el "terrorisme policial" que va "patir Catalunya". "Ningú té res a dir sobre el terrorisme policial que sí vam patir a Catalunya. Ni sobre els 890 ferits que han provocat els terroristes uniformats?", continuava, "ni sobre els 2,3 milions de persones que es van sentir coaccionades, insultades i menystingudes per voler votar? De debò que no hi ha res a dir?", recollien les comunicacions.

El jutge continuava en el seu missatge amb una referència a Felip VI: "Fem com sa Borbònica Majestat i ens mirem el melic per no perdre la plaça o ens enfrontem amb la dura realitat de forma valenta, o sí que haurem d'atendre problemes de veritat". Vidal acabava el missatge dient que no vol mantenir "cap debat sobre la qüestió" i que no respondrà.

El missatge de Vidal va rebre respostes molt crítiques de col·legues de la judicatura. Segons va publicar 'Eldiario.es', alguns van respondre al missatge del magistrat acusant-lo de ser "indigne de servir el poble espanyol" i també es van mofar de les seves reflexions. "Potser 'Pucheeron' el premiarà amb un bon càrrec per exemple de president del Tribunal Supremísim la república catalana d'Ikea", contestava un d'ells. Un altre l'acusava d'haver llençat "una bomba fètida durant l'hora del pati" enviant aquest missatge per després "tornar a entrar a classe".