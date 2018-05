L'autor del tiroteig de Gavà complirà 40 anys d'internament psiquiàtric

L'autor del tiroteig ocorregut al juliol del 2017 al costat del tanatori de Gavà (Baix Llobregat), en el qual va morir un policia local, complirà 40 anys d'internament en un centre psiquiàtric, a causa del trastorn delirant crònic que pateix, segons l'acord assolit per les parts.

La Fiscalia, l'acusació particular exercida per la víctima i la seva defensa han arribat a un acord per a l'absolució del processat, Jorge C.C., en el que se'lconsidera eximit de responsabilitat penal a causa del trastorn mental que pateix, van informar fonts jurídiques.

Les parts han arribat a aquest acord, que haurà de ser ratificat davant l'Audiència de Barcelona, a la llum dels informes forenses, que conclouen que l'acusat presenta una ideació delirant de tipus persecutori de gran extensió, que configura un trastorn delirant crònic que afecta totes les seves capacitats d'entesa.