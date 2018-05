L'ex-cap de protocol de Junqueras destaca el paper de Sànchez el 20-D

L'ex-cap de Protocol de la Vicepresidència i Economia de la Generalitat de Catalunya Anna Teixidó, que va comparèixer ahir com a testimoni davant el jutge del Tribunal Suprem que investiga els fets relacionats amb el denominat procés, Pablo Llarena, va negar que durant el setge d'aquest departament el passat 20 de setembre hi hagués violència. De fet, va destacarl'actitud col·laboradora de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, perquè l'escorcoll de la seu econòmica es desenvolupés sense incidents.

Teixidó, que va comparèixer a proposta de la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va assenyalar que ella va estar present durant les converses de «mediació» que van mantenir els líders de les associacions catalanes amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i que en tot moment aquests dos processats pels delictes de rebel·lió van fer oferiments perquè la comissió judicial que participava en els escorcolls i els detinguts entressin i sortissin de la Conselleria sense problemes, segons fonts jurídiques presents a la declaració.



No hi va haver «imposicions»

En aquest sentit, la que va ser cap de Protocol de l'exvicepresident català Oriol Junqueras (que ha indicat que va ser membre de l'ANC fins que va començar a liderar-la Sànchez), va destacar que no va haver-hi «imposicions» per part de Sànchez, sinó que les converses amb les forces policials van ser en un «to cordial» i de «col·laboració». Segons les mateixes fonts, Teixidó va relatar que Sànchez va arribar a oferir-se per acompanyar, juntament amb altres diputats, la secretària judicial que va sortir finalment pel terrat de la Conselleria perquè pogués marxar. A més, va apuntar que va ser la mateixa lletrada de l'Administració de Justícia qui es va negar a ser acompanyada per l'exlíder de l'ANC perquè volia abandonar la Conselleria d'Economia amb els agents de la Guàrdia Civil. La versió de la secretària judicial sobre aquests fets no va poder ser escoltada pel jutge Llarena.