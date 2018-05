El PP admet que és complicat impugnar la presa de possessió de Torra

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha considerat avui complicada la possibilitat d'impugnar judicialment la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat.

En una entrevista a Telecinco, Maíllo ha assenyalat que l'esmentada presa de possessió, en la qual Torra no va acatar la Constitució, va ser un "esperpent de principi a fi", encara que veu difícil que es pugui impugnar.

Segons ha explicat, hi ha hagut diverses sentències del Tribunal Suprem que fan "interpretacions molt laxes del que és una presa de possessió", que consideren "més com un acte formal que jurídic", d'aquí la dificultat d'impugnar la d'ahir.

Una altra cosa és que es pugui plantejar "fer-ho millor" des del punt de vista legislatiu i canviar la llei per "determinar amb claredat" què s'ha de fer i què no en una presa de possessió.

Un assumpte que, ha reconegut, el PP està obert a estudiar amb els altres partits per abordar una reforma legislativa.

Però tal com està ara contemplat és molt difícil impugnar, ha insistit.

Maíllo ha fet aquesta reflexió un dia després de la polèmica presa de possessió de Torra com a president de la Generalitat. Ahir el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va explicar que tant el partit com els serveis jurídics de l'Estat estudiaria si és possible recórrer l'acte.

El coordinador general del PP ha insistit que Torra és un "titella" de Carles Puigdemont, i malgrat això ha advertit que és el president legal de la Generalitat i per tant qui assumeix les responsabilitats polítiques "i altres" per qualsevol decisió que prengui des del seu càrrec.

"Només hi ha un govern legal i no n'hi pot haver d'altres, ho sap perfectament encara que intenti dissimular", ha dit Maíllo de Torra. EFE