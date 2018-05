Torra posposa fins a dilluns que ve la visita als presos sobiranistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, va posposar fins dilluns «per raons organitzatives i logístiques a petició del Ministeri d'Interior» el viatge previst per a avui a les presons d'Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco per visitar els presos sobiranistes. Torra havia enviat una carta al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, per informar-lo que volia visitar avui els polítics sobiranistes que es troben en presó preventiva després de la seva presa de possessió.



Visita a tres presons

A la carta, el nou president de la Generalitat assenyalava que desitjava visitar els exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull a la presó d'Estremera. També Jordi Sànchez i Jordi Cuixart al centre penitenciari de Soto del Real, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa a Alcalá Meco.