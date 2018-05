Vídeo: Ciutadans ridiculitza el recompte de presidents de la Generalitat

Ciutadans qüestiona que Quim Torra pugui ser considerat el president "número 131" de la Generalitat de Catalunya. El diputat de Ciutadans per Màlaga Guillermo Díaz i s'ha preguntat si per arribar a aquest nombre s'ha comptat abans a Légolas o Conan. Díaz ho ha dit al Congrés en el debat en comissió del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat.



"A manera de gran fake new, celebren (a Catalunya) l'elecció del 131 president de la Generalitat; suposo que en aquesta llista hauran comptat Légolas (del Senyor dels Anells) o a Conan (el Bàrbar), Rei d'Aquilonia. És com si per explicar als presidents del Govern d'Espanya, suméssim el Capitán Trueno", ha dit en to de burla el diputat de C's. També ha denunciat que independentistes catalans intenen "intoxicar" la història.





Aquest es el nivell intel·lectual dels diputats de Ciudadanos al Congreso , normalment la ignorància et fa perdre la vergonya . C's es realment el partit "fake" de la política espanyola #PGE18 #congreso pic.twitter.com/HXGntaT65v „ Ferran Bel i Accensi ? (@Ferran_Bel) 17 de maig de 2018

Representants d'En Comú, del PDeCAT i d' ERC han expressat el seude Guillermo Díaz i han aconsellat als d' Albert Rivera que "llegeixin més" i que