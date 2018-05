El Govern avisa que «actuarà» si es restitueixen els consellers cessats

El president català, Quim Torra, va decidir mantenir l'oferta de «restitució» als consellers cessats per l'article 155 de la Constitució, mentre el Govern central ja el va avisar que això no és viable i que actuarà si nomena exmembres del Govern que estiguin a la presó o a l'estranger.

L'endemà de la seva insòlita presa de possessió, Torra va acudir ahir al matí a treballar al Palau de la Generalitat sense entrar, almenys de moment, en el despatx que ocupava el seu predecessor, Carles Puigdemont, perquè encara no té clar si s'instal·larà en aquest espai que, a més, ha d'afrontar unes obres de rehabilitació del terra.

En tot cas, des de les dependències del Palau de la Generalitat Torra ultima la composició d'un Govern que no desitja anunciar fins que visiti, dilluns que ve, els líders sobiranistes que estan a la presó, amb una idea en la ment que promulgava ja JxCat en campanya i que ell no ha abandonat a dia d'ahir, segons fonts del seu entorn consultades per Efe: la restitució de tot aquell que vulgui tornar al càrrec d'abans del 155.

Una aposta la viabilitat legal de la qual està estudiant JxCat i que no estarà exempta de dificultats, ja que el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ja va avançar, després del Consell de Ministres, que l'Executiu té un pla per actuar en aquest cas.

El portaveu va subratllar que és necessari un Govern «legal i viable» a Catalunya i per ser viable «implica poder exercir realment les competències» per part dels consellers, cosa que «factualment no és possible» si aquests es troben a la presó.



Sense sessió extraordinària

Per primera vegada des d'octubre passat, ahir no hi va haver la sessió extraordinària del Consell de Ministres en aplicació de l'article 155, després que Torra hagi pres possessió del seu càrrec i a l'espera que decideixi la composició del seu Govern, amb la incògnita de l'abast d'aquesta pretesa restitució.

D'entre els presos sobiranistes que Torra visitarà dilluns que ve, només l'extitular de Presidència, Jordi Turull, i l'exresponsable de Territori, Josep Rull, estan estudiant l'oferta del president català, però mediten amb els seus advocats si finalment ho accepten, davant la possibilitat que tingui conseqüències en els seus processos judicials, fins i tot encara que fos simbòlica. En tot cas, Rull i Turull van escriure un mateix missatge a Twitter per subratllar que els seus drets polítics «estan intactes» i van qualificar «d'ignominiosa» la presó preventiva que els va confirmar ahir el Suprem.

En canvi, l'altre pres del PDeCAT, Joaquim Forn, va descartar tornar al Govern, igual que els exconsellers d'ERC Oriol Junqueras -president del partit-, Raül Romeva i Dolors Bassa.

Però Torra vol parlar primer amb els presos abans d'anunciar el Govern i, com que la visita a les presons d'Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco (Madrid) és finalment dilluns, la presa de possessió dels consellers podria celebrar-se dimecres.

La restitució era una de les promeses electorals de JxCat -juntament amb la investidura de Puigdemont que no s'ha aconseguit-, però la viabilitat d'aquesta iniciativa avui dia està en debat en el món sobiranista.

De fet, ERC no comparteix la restitució, defuig els gestos merament simbòlics i considera que nomenar persones que no poden exercir plenament els seus càrrecs s'oposa la necessitat d'un govern «efectiu».

Si bé tots els consellers d'ERC han renunciat a ser restituïts, l'excepció és l'encara diputat Antoni Comín, qui des de Bèlgica encara no s'ha pronunciat formalment.

Des de l'oposició, la diputada de Ciutadans al Parlament Sonia Sierra va qualificar de «surrealista» la possible restitució de consellers.



Acte de possessió a la presó

El diputat de JxCat Francesc de Dalmases va suggerir ahir que, si els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull finalment accepten ser restituïts i no poden sortir de la presó, el seu acte de presa de possessió es traslladi al centre penitenciari per poder fer-la efectiva.