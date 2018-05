El Govern «estudiarà» les propostes per vetar candidats «pròfugs» i per prendre possessió

El portaveu del Govern central i ministre d'Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, va assegurar ahir que l'Executiu està disposat a estudiar la proposta del PSOE per regular una fórmula d'acatament a la Constitució en les preses de possessió i la de Ciutadans per evitar que els pròfugs de la Justícia no puguin ser candidats.

En una roda de premsa al Palau de la Moncloa, després de la reunió del Consell de Ministres, Méndez de Vigo va assenyalar que el Govern central vol en aquests temes «preservar la unitat i el suport de les forces constitucionalistes» i «buscar el màxim consens», com va ocórrer a l'octubre en negociar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

Després que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, hagi plantejat que s'obligui per llei al fet que els alts càrrecs acatin la Constitució en prendre possessió, la qual cosa no va fer aquest dijous Quim Torra, Méndez de Vigo va admetre que no existeix una disposició normativa que reculli una «única fórmula legal» per a les preses de possessió a tot Espanya.En aquest sentit, el portaveu de l'Executiu ha reconegut que la casuística ha estat «molt gran» aquests anys. De fet, va indicar que hi ha jurisprudència tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Constitucional.

«S'ha plantejat per part del secretari general del PSOE aquesta possibilitat i l'estudiarem. Hauria de ser una norma amb rang de llei per a tot el territori nacional», va dir, per afegir que es posaran d'acord amb els socialistes i amb la resta dels partits, als quals volen «fer partícips de les decisions» que vagin «prenent».



El PP admet que és «complicat»

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va considerar ahir complicada la possibilitat d'impugnar judicialment la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat.

En una entrevista a Telecinco, Maíllo va assenyalar que aquesta presa de possessió, en què Torra no va acatar la Constitució, va ser un «esperpent de principi a fi», tot i que veu difícil que es pugui impugnar.

Segons va explicar, hi ha hagut diverses sentències del Tribunal Suprem que fan «interpretacions molt laxes del que és una presa de possessió», que consideren «més com un acte formal que jurídic», d'aquí la dificultat d'impugnar la d'ahir.

Una altra cosa és que es pugui plantejar «fer-ho millor» des del punt de vista legislatiu i canviar la llei per «determinar amb claredat» què s'ha de fer i què no en una presa de possessió.