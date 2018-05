Pedro Sánchez veu Torra com el «Le Pen espanyol» i crida a combatre'l «des de la unitat»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va advertir ahir que el nou president de la Generalitat, Quim Torra, és el «Le Pen espanyol», l'encarnació a Espanya de les polítiques d'ultradreta i xenòfoba que han arrelat en els últims anys als països del nostre entorn, com és el cas de França amb el Front Nacional de Marine Le Pen.

En roda de premsa a Mèrida, on es va entrevistar amb el president d'Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, Sánchez va garantir que els, en la seva opinió, postulats xenòfobs i antiespanyols de Torra tindran sempre en contra als socialistes i va demanar a Podem que reflexioni sobre el seu suport al dret a decidir.

Sánchez va cridar l'atenció sobre el qüestionament que el secessionisme fa de «la solidaritat entre els espanyols i els territoris», que ha estat precisament l'«argamassa» que ha mantingut unit a aquest país des de la Constitució de 1978, un text que no qüestiona la multiplicitat d'identitats que caben sota una única sobirania espanyola.

«Per això els socialistes, com a defensors de la igualtat de drets i llibertats per a tothom, no poden acceptar els postulats xenòfobs de Torra, dels quals ja ha advertit els seus col·legues europeus de la família socialdemòcrata, «convulsionada» perquè la «xenofòbia hagi pres les regnes de Catalunya».



Plantejament «etnicista»

I és que el PSOE no té dubtes que el plantejament «etnicista» i excloent de Torra no només suposa un desafiament als valors constitucionals espanyols, sinó als principis europeus que tenen a veure amb «la solidaritat, el respecte a la llei, la integració i la no exclusió».

Per fer front al desafiament que hi ha plantejat a Catalunya i que es perllongarà «anys», vaticina Sánchez, serà necessària «la unitat en la resposta» a aquest desafiament que es doni entre les forces polítiques que defensen la Constitució.

En aquest sentit, i en vigílies que es concreti una trobada entre el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, Sánchez va emplaçar la formació lila a reflexionar sobre el seu suport al dret a decidir i a passar de mantenir una actitud «atabalada» pel que fa als esdeveniments a Catalunya a un comportament més «assossegat».

A Ciutadans li va reclamar que cessi la seva actitud «avantatgista» davant la crisi a Catalunya perquè en aquests moments el que no es pot fer és «afeblir ni qüestionar la unitat d'acció».

«Al contrari, cal obrir-la», va subratllar Sánchez, satisfet que Rajoy hagi atès la seva petició per citar Iglesias a La Moncloa, com ha fet primer amb Sánchez i després amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera.



«Europeïtzar» la rebel·lió

A preguntes de la premsa, Sánchez va explicar que la seva proposta d'actualitzar la tipificació del delicte de rebel·lió en el Codi Penal perquè deixi de vincular-se exclusivament amb un alçament militar cerca «europeïtzar» la redacció d'aquest supòsit perquè sigui «homologable» a delictes similars recollits en altres legislacions europees.

El president de Cs, Albert Rivera, continua insistint que cal mantenir el 155 a Catalunya i estendre'l a d'altres competències, com els Mossos o els mitjans públics. Per això, demana al president espanyol, Mariano Rajoy, que «rectifiqui» i prengui nota de les propostes que li va traslladar a la reunió de dijous a la Moncloa.

Mariano Rajoy, en canvi, és partidari d'aixecar el 155 amb el nou Govern i de no aplicar-lo fins que no es cometin noves «il·legalitats».

Rivera argumenta que «no es pot anar amb presses» ni «sortir de Catalunya de qualsevol manera» i al·lega que cal fer-ho per «garantir la seguretat ciutadana i el compliment de les lleis».



«President que odia»

«Els catalans no separatistes estan atemorits amb un president racista que odia la majoria dels catalans i dels espanyols», va manifestar des de Granada.

Segons defensa Rivera, mantenir el 155 seria una «garantia» per fer complir la Constitució i evitar que el president, Quim Torra, «restauri lleis anticonstitucionals».

«No es pot treure importància al tema», va manifestar, mentre acusa PP i PSOE de «no fer res».